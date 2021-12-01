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Среда, 1 декабря, 2021
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В Подмосковье блогеры приковали мужчину к батарее, избивали и кидали в него петарды

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В полицию подмосковного Звенигорода обратился молодой человек, который стал свидетелем издевательств над мужчиной на стриме известного блогера Кирилла Зырянова, пишет КП.

На видео хозяин канала в течение нескольких часов измывался над жертвой: его приковывали наручниками к батарее, бросали в него петарды и избивали.

«Оказалось, что в эту квартиру уже неоднократно вызывали полицию, там всегда шумно и творится какой-то беспредел. Поэтому выезжать по этому адресу полицейские уже особо не хотят», — рассказал автор обращения.

Потерпевший оказался безработным человеком. По предварительной версии, он состоит на учете в психдиспансере. Его заставили принимать участие в челлендже «Два дня без еды и воды, не выходя из кадра». При этом злоумышленники обнуляли таймер много раз.

Сейчас молодой человек собирается обратиться с заявлением в прокуратуру, чтобы там тоже провели проверку по факту насилия в видео.

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