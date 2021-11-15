В Орле нашли горы некачественного товара в гипермаркете «Европа»

Блогер Артем Wolf побывал в гипермаркете «Европа» на Наугорском шоссе в Орле, где обнаружил множество нарушений.

Молодой человек опубликовал видеоотчет о посещении торговой точки на видеохостинге YouTube. Ролик был записан в августе этого года.

Выяснилось, что блогер собрал целую тележку выпечки с просроченным сроком годности либо вовсе без маркировки. На магазин написали заявление.

Артем Wolf приехал в гипермаркет во второй раз и снова нашел нарушения. В итоге сотрудники согласились убрать некачественный товар с прилавков.

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