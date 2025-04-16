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Транспорт и дороги

Движение по улице Павлова в Рязани изменят

Анастасия Мериакри

В организацию дорожного движения Рязани внесут изменения. Об этом сообщает администрация города.

В целях повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды планируется внести изменения на следующих участках улично-дорожной сети города Рязани:

  • запрет левого поворота с улицы Первомайский проспект на улицу Павлова при движении в сторону улицы Дзержинского;
  • организация двустороннего движения по улице Павлова (на участке от улицы Первомайский проспект до улицы Кудрявцева).

Работы планируют провести в ночь с 21 на 22 апреля. 

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Автомобилистов просят учитывать данные изменения при планировании маршрутов и не допускать нарушений ПДД РФ.

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