Движение по улице Павлова в Рязани изменят

В организацию дорожного движения Рязани внесут изменения. Об этом сообщает администрация города.

В целях повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды планируется внести изменения на следующих участках улично-дорожной сети города Рязани:

запрет левого поворота с улицы Первомайский проспект на улицу Павлова при движении в сторону улицы Дзержинского;

организация двустороннего движения по улице Павлова (на участке от улицы Первомайский проспект до улицы Кудрявцева).

Работы планируют провести в ночь с 21 на 22 апреля.

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Автомобилистов просят учитывать данные изменения при планировании маршрутов и не допускать нарушений ПДД РФ.