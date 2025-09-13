В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили высокий уровень подготовки и организации избирательного процесса в Рязанской области

В библиотеке им. Горького состоялась пресс-сессия Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, в ходе которой участники прокомментировали ход голосования в регионе.

Секретарь Избирательной комиссии Рязанской области Сергей Скобелев сообщил о том, что на 15:00 явкасоставила 26,78 процентов. Он высоко оценил общий уровень подготовки и организации избирательного процесса, а также обратил внимание на активность избирателей, участвующих в формировании законодательного органа власти региона. «Сегодня работа на всех избирательных участках идет согласно установленному порядку. Сообщений о нарушении законодательства и ущемлении прав граждан не поступало. Созданы оптимальные условия для голосования граждан пожилого возраста, лиц с ограничениями по здоровью и маломобильных граждан. В штатном режиме работает горячая линия для оперативного решения вопросов избирателей», — заявил Сергей Скобелев.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина рассказала о ходе голосования в больницах, домах-интернатах. Она обратила внимание на то, что возможность реализовать свое избирательное право предоставлена лицам, находящимся в СИЗО. По словам омбудсмена региона, в целом голосование проходит чисто и прозрачно, в штатном режиме в соответствии с действующим законодательством.

Ветеран боевых действий, участник СВО, сотрудник музея «Память» Центральной городской библиотекиимени С.А. Есенина Сергей Боярский отметил, что на участки приходят семьями. «Жители стали более серьезно относиться к выборам, к жизни страны и региона. Каждый человек старается быть сопричастным,понимая, что его выбор может что-то поменять, повлиять на дальнейшее развитие», — сказал Сергей Боярский.

По словам председателя комиссии Общественной палаты Рязанской области по работе с новыми регионами, поддержке участников СВО и членов их семей Ильи Крючкова проведена кропотливая работа по подготовке председателей и секретарей участковых избирательных комиссий, общественных наблюдателей, которая приносит результаты. «Атмосфера на участках праздничная. Люди идут с удовольствием, семьями. Много молодежи приходит. Они голосуют за то, чтобы развивалась их малая родина», — подчеркнул Илья Крючков.