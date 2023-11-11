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В МЖД сообщили подробности схода 19 вагонов грузового поезда под Рязанью

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11 ноября в 07:12 на перегоне Рыбное — Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. Подробности случившегося сообщили в МЖД.

В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет.

Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск,  Рязань.

На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.

В ОАО «РЖД» создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода.

Ранее жители Дягилева, Семчина, Канищева и Недостоева услышали мощный грозит.

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