В Москве отец зарезал «педофила» по ложному обвинению дочерей

Суд вынес приговор жителю Москвы, который решился на убийство по навету дочерей, пишет МК.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Выяснилось, что ранее дочери написали письмо отцу, который с декабря 2012 года отбывал наказание в колонии за убийство. Они сообщили, что их знакомый распускал руки во время ссоры.

После освобождения родственника из тюрьмы сестры уточнили, что «извращенец» якобы насиловал, склоняя к оральному сексу. Причем на тот момент им было 13-14 лет. Несчастные девушки попросили папу серьезно поговорить со «злоумышленником».

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В итоге мужчина напал на «обидчика дочерей в парке «Братеевская пойма», нанеся жертве несколько ударов ножом. Прохожие вызвали «скорую», и парня буквально вытащили с того света.

Выяснилось, что девочки решили «слегка» приукрасить свой конфликт со знакомым, тем самым оговорив ни в чем не повинного человека. Их отца приговорили к 6,5 годам лишения свободы.