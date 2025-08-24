Воскресенье, 24 августа, 2025
15 C
Рязань
Новости России

В Москве казнили генералов Кулика и Гордова 75 лет назад

powder
Background фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com

Ровно 75 лет назад, 24 августа 1950 года, в Москве казнили советских генералов Григория Кулика и Василия Гордова, напомнила «Лента.ру».

После Великой Отечественной войны два военачальника занимали командующие посты в войсках Приволжского военного округа. Они приехали в столицу из Куйбышева (ныне Самара) на совещание. В один из вечеров они собрались в номере гостиницы «Москва». Там они обсуждали в том числе политику.

«Особенно доставалось Берии и Булганину, но в какой-то момент перешли к полосканию самого Сталина, боевого товарища Кулика еще по Гражданской войне», — говорится в публикации.

Генералы не подозревали, что их разговор записали сотрудники МГБ СССР.

Кулик участвовал вместе со Сталиным в обороне Царицына в октябре 1918 года. Как отметил доцент Государственного университета управления Олег Яхшиян, с ним связывают успешную концентрацию артиллерии на участке наступления Донской армии. В апреле 1940 года он стал маршалом. В феврале 1942-го его лишили этого звания после провалов на фронте. Однако он продолжил воевать в звании генерал-лейтенанта.

В июле 1945-го Кулик уехал в Куйбышев заместителем командующего войсками Приволжского военного округа Василия Гордова.

В июле 1946-го их сняли с занимаемых постов после изучения прослушанного разговора, а в начале следующего года арестовали за «изменнические намерения и террористические угрозы». В публикации указано, что на генералов оказывали физическое воздействие. Следствие длилось более трех лет.

24 августа 1950 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Кулика и Гордова к расстрелу. Приговор исполнили в тот же день. В 1956-1957 годах их реабилитировали и посмертно вернули отобранные звания и награды.

Самые читаемые материалы

Новости России

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Мать Пригожина высказалась о версии с инсценировкой его гибели

У родственников нет сомнений в гибели бизнесмена Евгения Пригожина,...
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

Последние новости

Общество

Инвалида-колясочника, пропавшего неделю назад в Рязанской области, нашли

43-летний Владимир Кондаков пропал в Скопине 16 августа. Отмечалось, что мужчина передвигается на инвалидной коляске.
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Происшествия

Автомобиль горел ночью в центре Рязани

На месте происшествия работали 2 единицы техники и 5 человек личного состава.
Происшествия

Сообщницу мошенников, которая забрала 1 050 000 у рязанской пенсионерки, задержали

Пенсионерка передала приехавшей женщине 1 миллион 50 тысяч рублей, однако возвращения курьера не дождалась и обратилась в полицию. Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество.
Акценты

Косуля Марта обрела семью и верного друга в Шацком районе: история спасения олененка

Представьте, идете вы по деревне, а вам навстречу женщина в сопровождении верного пса и… косули! Жителям села Ольхи Шацкого района эта картина стала привычной, когда в начале мая в доме Елены поселилась «дикая коза». 
Новости России

Калининградец убил беременную жену в первую же неделю после свадьбы

В Советске Калининградской области молодой человек убил беременную жену...
Происшествия

ДТП с участием с участием патрульной машины произошло в Рязанской области

По словам очевидцев, на улице Большой один из водителей врезался в автомобиль, после чего вторую машину отбросило прямо на патрульную машину.
Общество

На территории Рязани и области объявили отбой угрозы атаки БПЛА утром 24 августа

За время действия угрозы сообщения о сбитых беспилотников на территории Рязанской области не поступали.