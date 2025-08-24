В Москве казнили генералов Кулика и Гордова 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, 24 августа 1950 года, в Москве казнили советских генералов Григория Кулика и Василия Гордова, напомнила «Лента.ру».

После Великой Отечественной войны два военачальника занимали командующие посты в войсках Приволжского военного округа. Они приехали в столицу из Куйбышева (ныне Самара) на совещание. В один из вечеров они собрались в номере гостиницы «Москва». Там они обсуждали в том числе политику.

«Особенно доставалось Берии и Булганину, но в какой-то момент перешли к полосканию самого Сталина, боевого товарища Кулика еще по Гражданской войне», — говорится в публикации.

Генералы не подозревали, что их разговор записали сотрудники МГБ СССР.

Кулик участвовал вместе со Сталиным в обороне Царицына в октябре 1918 года. Как отметил доцент Государственного университета управления Олег Яхшиян, с ним связывают успешную концентрацию артиллерии на участке наступления Донской армии. В апреле 1940 года он стал маршалом. В феврале 1942-го его лишили этого звания после провалов на фронте. Однако он продолжил воевать в звании генерал-лейтенанта.

В июле 1945-го Кулик уехал в Куйбышев заместителем командующего войсками Приволжского военного округа Василия Гордова.

В июле 1946-го их сняли с занимаемых постов после изучения прослушанного разговора, а в начале следующего года арестовали за «изменнические намерения и террористические угрозы». В публикации указано, что на генералов оказывали физическое воздействие. Следствие длилось более трех лет.

24 августа 1950 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Кулика и Гордова к расстрелу. Приговор исполнили в тот же день. В 1956-1957 годах их реабилитировали и посмертно вернули отобранные звания и награды.