В Москве четверо мужчин похитили и изнасиловали прохожего

Возбуждено несколько уголовных дел в отношении четырех мужчин в возрасте от 25 до 30 лет, которые устроили серию преступлений в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 21 июня на улице Академика Арцимовича. По данным следствия, четверо злоумышленников жестко избили незнакомца в подъезде.

После этого преступники насильно посадили мужчину в машину и увезли в Троицкий округ. Там они угрожали жертве ножом и отобрали все деньги. После этого в отношении потерпевшего приятели совершили насильственные действия сексуального характера.

Один из обвиняемых полностью признал свою вину и изобличил соучастников в совершенных преступлениях.