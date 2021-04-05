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Понедельник, 5 апреля, 2021
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В марте в Рязанской области родились Аким и Гордей

7info
Изображение esudroff с сайта Pixabay

ГУ ЗАГС Рязанской области назвало самые популярные, редкие имена новорождённых в марте.

Наиболее популярными у рязанцев были мужские имена: Максим, Александр, Артём, Михаил, Матвей, Илья, Егор, Тимофей. Девочек называли: Виктория, Полина, Анна, София, Александра, Ева, Ксения, Василиса, Мария.

Некоторые жители Рязани давали детям экзотические имена. Мальчиков называли: Аким, Гордей, Наум, Тихон, Ян, Святослав, Симеон. В число редких попало имя Григорий.

Девочек называли: Аглая, Антонина, Виолетта, Влада, Марта, Николь, Нонна, Паулина, Ярослава.

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