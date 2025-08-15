В «Марко Молл» покажут интерактивный спектакль «У нас в Рязани грибы с глазами»

В субботу, 16 августа, в ТРЦ «Марко Молл» развернётся увлекательная детективная история с лесными героями и рязанским колоритом.

Интерактивный спектакль «У нас в Рязани грибы с глазами» расскажет о злой лесной красавице Мухоморе, которая решила лишить лес дождя и похитила волшебный сундучок-Дождивичок. Задача участников — найти пропажу и спасти лес от засухи. История завершится победой дружбы и бережного отношения к природе.

После «расследования» гости смогут восстановить силы сладкой ватой, сделать собственные грибочки на творческом мастер-классе, повеселиться на дискотеке и ярком лента-шоу.

Начало спектакля — в 14:30, вход — свободный.

Возрастное ограничение: 0+.