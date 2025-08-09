Суббота, 9 августа, 2025
18.5 C
Рязань
Культура и события

В Лесопарке торжественно отпраздновали День физкультурника

Анастасия Мериакри

Праздник физкультуры и спорта прошёл в Лесопарке в пятницу вечером. На сцене состоялось торжественное вручение благодарностей и знаков выполнения нормативов ГТО. На территории парка и площадках спортивного комплекса «Под мостом» работали секции микрофутбола, стритбола, городошного спорта, настольного тенниса, спортивной гимнастики, армрестлинга.

Участников праздника поприветствовали со сцены начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов и начальник территориального управления микрорайона Солотча, участник специальной военной операции, участник проекта «Герои 62» Алексей Матасов. 

Они наградили рязанцев, отмеченных за популяризацию физической культуры и спорта, активную жизненную позицию и пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, благодарности за успешные выступления получили участники регионального этапа областного Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду т обороне» среди школьников, показавшие лучшие результаты. Те, кто выполнил нормативы, получили золотые и серебряные знаки отличия ГТО.

Для гостей мероприятия были организованы спортивные состязания, сайкл-марафон, открытые тренировки по единоборствам, выступления танцевальной студии «Grace», ростовые шахматы, твистер. Желающие также могли задать вопросы специалистам центра медицинской профилактики «Проверь своё здоровье». 

В течение всего вечера на сцене выступала музыкальная группа «Грани».

Возрастное ограничение 0+.

