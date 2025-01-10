В Курск отправилась 42-я группа рязанских добровольцев. Волонтёры прошли курсы оказания медицинской помощи в РязГМУ и будут помогать врачам военного госпиталя в Курске, где лечатся раненые бойцы. Об этом написал губернатор области Павел Малков в своем телеграм-канале.

«С собой волонтеры везут гуманитарный груз, собранный по запросам медиков и военнослужащих. Сбор проводился на базе Штаба общественной поддержки «Единой России». Помогают собирать муниципалитеты, предприятия, местные отделения партии, общественные организации и неравнодушные граждане», — сообщает Павел Малков.



Для помощи в госпиталях в зоне СВО отправилось уже около 170 рязанских добровольцев. Это люди разных профессий и возрастов. Самому младшему 18 лет, самому старшему — более 70. Многие едут не первый раз, с друзьями и даже семьями.