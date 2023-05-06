В Касимовском районе школьник с риском для жизни помог на пожаре

Семиклассник Крутоярской средней образовательной школы Касимовского района Анатолий Гришин получил благодарность Главного управления МЧС России по Рязанской области. Школьник, рискуя жизнью, помогал при тушении пожара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
5 апреля в селе Малеево Касимовского района произошло загорание травы, огонь распространялся с большой скоростью и угрожал хозяйственным постройкам. Анатолий помогал выносить из сарая, к которому вплотную подступил огонь, баллоны с газом.
Вручавший школьнику награду начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков отметил, что, если бы огонь дошёл до баллонов, последствия пожара могли бы быть трагическими.
Жуков назвал касимовского школьника человеком, способным совершить подвиг.
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