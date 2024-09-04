В Касимовском районе мотоциклист и пассажирка пострадали в ДТП с «Нивой»

В результате ДТП в Касимовском районе Рязанской области пострадали мотоциклист и его пассажирка, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась 3 сентября в 16:10 на 255-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». 59-летний водитель автомобиля «Нива» из Касимова столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» под управлением 38-летнего жителя Касимовского района.

Мотоциклист и 37-летняя пассажирка, жительница Касимова, доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.