Среда, 4 сентября, 2024

В Касимовском районе мотоциклист и пассажирка пострадали в ДТП с «Нивой»

Автор: Алексей Самохин

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В результате ДТП в Касимовском районе Рязанской области пострадали мотоциклист и его пассажирка, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась 3 сентября в 16:10 на 255-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». 59-летний водитель автомобиля «Нива» из Касимова столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» под управлением 38-летнего жителя Касимовского района.

Мотоциклист и 37-летняя пассажирка, жительница Касимова, доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В Касимовском районе мотоциклист и пассажирка пострадали в ДТП с «Нивой»

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