В Касимовском округе ожидается рекордный урожай зерновых за весь постсоветский период

В Касимовском округе завершается уборка зерновых. Ход уборочной компании оценил глава Касимовского округа Иван Бахилов, посетив предприятие «Аграрий».

По словам главы округа, предварительные результаты позволяют говорить о том, что ожидается рекордный урожай зерновых за весь постсоветский период. Этот успех – результат внедрения современных агротехнологий, использования высокоурожайных сортов и эффективной системы управления сельскохозяйственным производством.

Особое внимание уделяется своевременному внесению удобрений и защите растений от вредителей и болезней.

Вместе с завершением уборки урожая, сельхозники активно готовятся к будущему сезону. В настоящее время идёт сев озимых зерновых культур, что является важным этапом в обеспечении стабильного производства зерна.

Сравнение статистических данных с 1989 годом показывает значительный прогресс в эффективности сельскохозяйственного производства. Урожайность зерновых увеличилась с 16 до 40 и более центнеров с гектара.

Иван Бахилов отметил, что при меньшей площади посевов валовый сбор зерна значительно вырос. Это свидетельствует о повышении производительности труда и эффективности использования ресурсов.