В Касимове у наркокурьера в машине нашли килограмм метадона

В Касимове полиция задержала межрегионального наркокурьера. В его автомобиле вскрыт тайник с килограммом метадона, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и МОМВД России «Касимовский», совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 47-летнего выходца из Средней Азии, который развозил наркотики между регионами.

Его автомобиль остановили в Касимове. Под капотом кроссовера был обнаружен тайник, содержащий пакет с 1 килограммом и 173 граммами метадона.

Реклама

По имеющимся данным, задержанный имеет гражданство РФ, проживаем в Мособласти. Его деятельностью управляли кураторы наркошопа. По их заданиям он доставлял наркотики в регионы Центральной России, Урала и Сибири. На момент задержания наркокурьер следовал через Рязанскую область транзитом в Пензу. Для прикрытия мужчина замаскировал автомобиль под такси, хотя никогда не занимался пассажирскими перевозками.

В ходе обыска по месту жительства задержанного в Климовске полиция обнаружила и изъяла еще 120 граммов героина, а также материалы для упаковки наркотиков.