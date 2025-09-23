В колониях области начнут изготавливать одежду для ДБГ Рязани

В исправительных учреждениях Рязанской области будут изготавливать спецодежду для Дирекции благоустройства города Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Рязанской области.



Начальник УФСИН России по Рязанской области Александр Комков провел рабочую встречу с начальником Дирекции благоустройства города Рязани Александром Тарасиковым в исправительной колонии № 3 с целью ознакомления с возможностями производства исправительного учреждения.

Александр Тарасиков осмотрел производственные площадки учреждения, ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции, условиями труда осужденных. В ИК-3 налажено швейное производство, оборудовано восемь участков для изготовления спецодежды, постельного белья, маскирующих костюмов и сеток. На участках металлообработки изготавливаются контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, ограждения, пандусы, лестничные перила и другие изделия из металла. Производственный участок полностью оснащен современным оборудованием, все изделия проходят несколько этапов контроля качества.



Кроме того, Александр Тарасиков посетил ИК-2, осмотрел выставочные образцы продукции, производимые в исправительной колонии: заборные ограждения, лавочки, урны, скамейки, детское игровое оборудование, а также образцы швейной продукции, посетил участок по производству пластиковых окон, цех металлообработки, участок по изготовлению изделий из алюминиевого профиля.



По итогам встречи руководители обсудили возможность заключения контракта на пошив спецодежды для сотрудников Дирекции благоустройства г. Рязани в исправительных учреждениях региона.



В центрах трудовой адаптации УФСИН России по Рязанской области осужденные осваивают различные профессии, приобретают трудовые навыки, зарабатывают стаж, получают зарплату, которая позволяет им выплачивать суммы по их исковым обязательствам. Кроме того, занятость трудовой деятельностью — один из важнейших факторов ресоциализации осужденных.