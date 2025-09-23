Вторник, 23 сентября, 2025
12.9 C
Рязань
Общество

В колониях области начнут изготавливать одежду для ДБГ Рязани

Анастасия Мериакри

В исправительных учреждениях Рязанской области будут изготавливать спецодежду для Дирекции благоустройства города Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Начальник УФСИН России по Рязанской области Александр Комков провел рабочую встречу с начальником Дирекции благоустройства города Рязани Александром Тарасиковым в исправительной колонии № 3 с целью ознакомления с возможностями производства исправительного учреждения.

Александр Тарасиков осмотрел производственные площадки учреждения, ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции, условиями труда осужденных. В ИК-3 налажено швейное производство, оборудовано восемь участков для изготовления спецодежды, постельного белья, маскирующих костюмов и сеток. На участках металлообработки изготавливаются контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, ограждения, пандусы, лестничные перила и другие изделия из металла. Производственный участок полностью оснащен современным оборудованием, все изделия проходят несколько этапов контроля качества.

Кроме того, Александр Тарасиков посетил ИК-2, осмотрел выставочные образцы продукции, производимые в исправительной колонии: заборные ограждения, лавочки, урны, скамейки, детское игровое оборудование, а также образцы швейной продукции, посетил участок по производству пластиковых окон, цех металлообработки, участок по изготовлению изделий из алюминиевого профиля.

По итогам встречи руководители обсудили возможность заключения контракта на пошив спецодежды для сотрудников Дирекции благоустройства г. Рязани в исправительных учреждениях региона.

В центрах трудовой адаптации УФСИН России по Рязанской области осужденные осваивают различные профессии, приобретают трудовые навыки, зарабатывают стаж, получают зарплату, которая позволяет им выплачивать суммы по их исковым обязательствам. Кроме того, занятость трудовой деятельностью — один из важнейших факторов ресоциализации осужденных.

В колониях области начнут изготавливать одежду для ДБГ Рязани В ИК-3 налажено швейное производство, оборудовано восемь участков для изготовления спецодежды, постельного белья, маскирующих костюмов и сеток.

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Последние новости

Происшествия

Автомобиль сбил девочку, которая перебегала дорогу в Рязанской области — соцсети

По информации очевидцев, девочка попала под машину, когда перебегала дорогу. О состоянии ребенка не сообщается.
Происшествия

Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе Шацк – Касимов

По информации очевидцев, у грузовика Isuzu, который перевозил мороженое и двигался со стороны поселка Пителино, отказали тормоза.
Происшествия

Пара наркокурьеров из Рязани задержана с партией «синтетики»

При досмотре у рязанца обнаружили свёрток с производным N-метилэфедрона массой 0,5 грамма.
Происшествия

В Касимове сгорела хозпостройка, в Александро-Невском районе — машина: МЧС о происшествиях за сутки

В результате пожара был уничтожен автомобиль и поврежден трактор. Площадь пожара 25 квадратных метров.
Новости России

Город-крепость ВСУ будет взят, Минобороны сообщило последние новости о наступлении

По данным Минобороны РФ, российские военные успешно продвигаются в Купянске. Как сообщается, из 8667 зданий в городе 5667 уже находятся под контролем российских сил.
Общество

Выставка «Рязань — Новогодняя столица России — 2026» пройдет в Москве

На реализацию проекта «Рязань — Новогодняя столица» планируется направить 180 миллионов рублей.
Власть и политика

В Рязанской области собрано более 2,8 млн тонн зерновых — Павел Малков

Этой осенью предстоит посеять 350 тыс. га озимых культур. Аграриям оказывается вся необходимая поддержка.
Общество

13,4 тысяч гигабайт информации загрузили посетители вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 за январь-август

К бесплатному интернету за восемь месяцев на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 подключились 15,8 тысяч человек.