В июле в Рязанском перинатальном центре родились Алевтина и Адам

В июле 2025 года в МФЦ Рязанского перинатального центра зарегистрировали 103 ребенка. В медучреждении назвали популярные и редкие имена, которые выбирали рязанцы для своих детей в июле 2025 года.

Свой первый документ в стенах перинатального центра получили 62 мальчика и 41 девочка. Лидерами среди женских имен стали: Мирослава, Елизавета и Варвара. На втором по популярности месте Вера, Мария и София.

Среди мальчиков самыми популярными в июле стали имена: Александр и Тимофей. Также родители часто называли своих сыновей Артём и Илья.

К редким именам для девочек в июле отнесли: Майя, Мия, Эмилия, Римма, Ульяна, Злата, Николь, Аделина, Милена. Одну девочку назвали Алевтина. Обладателями редких мужских имен стали Константин, Мирон, Макар, Яков, Сергей, Виктор, Пётр, Георгий, Евгений. Одного мальчика назвали Адам.