В ходе рассмотрения гражданских дел по искам  «претендентов» на долю в СПК «Ряжский Агроцентр» выяснились новые подробности

Судебное разбирательство по искам «претендентов» на долю в прибыли СПК «Ряжский Агроцентр» длится уже второй год.

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После смерти основателя предприятия Александра Нечаева-старшего в ноябре 2020 года, общим советом членов кооператива был избран новый председатель — его сын Александр Нечаев-младший.

В это же время трое граждан Николай Кузнецов, Евгений Щенников и Наталья Сконникова заявили о своем праве на долю в прибыли крупнейшего сельхозпредприятия региона, на основании того, что они якобы являются членами СПК.

Александра Нечаева-младшего обвинили в подделке документов и рейдерском захвате. Проверка, проведенная по поручению Александра Бастрыкина, по данным «Областной рязанской газеты», показала, что никакого захвата не было. РИА «7 новостей» запросило по этому поводу комментарий в региональном следственном управлении СК РФ.

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Вышеуказанные граждане решили отстаивать свое право в суде. По искам Н.Сконниковой, Е.Щенникова и Н. Кузнецова в настоящее время в Арбитражном суде Рязанской области рассматриваются гражданские дела.

Как сообщает « Областная Рязанская Газета », в ходе рассмотрения гражданского дела по иску Натальи Сконниковой, выяснилось, что ни она, ни Евгений Щенников, на предприятии никогда не работали. Это подтверждается ответом из Пенсионного Фонда РФ, полученным по запросу Арбитражного суда, который публикует издание.

В ответе в частности говорится: «на Щенникова Евгения Николаевича и Сконникову Наталью Геннадьевну страхователем «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ряжский Агроцентр» ИНН 62140066226 сведения не представлялись». Как пишет издание документы, которые должен иметь член кооператива – членскую книжку, квитанцию об уплате первого взноса в 1000 руб., копию протокола общего собрания членов кооператива, на котором принималось решение о принятии в члены СПК, истцы представить суду также не смогли.

Судебное разбирательство продолжается.

Также по заявлениям вышеназванных граждан Скопинским межрайонным отделом СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 185.5 УК РФ в отношении неустановленного лица. В постановлении о возбуждении уголовного дела, пишет «Областная Рязанская Газета», говорится, что «не позднее 26.01.2021 г. неустановленным лицом был изготовлен протокол общего собрания членов СПК «Ряжский Агроцентр», содержащий заведомо ложные сведения об избрании председателем кооператива Нечаева А.А. и исключении из членов СПК «Ряжский Агроцентр» Кузнецова Н.Н., Щенникова Е.Н. и Сконниковой Н.Г., как членов кооператива». Издание публикует и сам протокол, в котором нет ни слова об исключении из членов кооператива кого бы то ни было.