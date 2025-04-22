В Госдуме предложили учитывать прогнозы погоды при отключении отопления

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой изменить подход к отключению отопления в жилых домах. Он предложил учитывать не только среднесуточную температуру, но и прогнозы синоптиков.

По словам депутата, в ряде регионов сложилась парадоксальная ситуация: в квартирах температура достигает 28–30 градусов тепла, тогда как на улице стоит почти летняя погода. При этом система продолжает работать в прежнем режиме, ориентируясь на формальные нормативы, а не на реальные климатические условия.

«Мы разработаем критерии отключения отопления, которые будут учитывать особенности тепловых сетей в разных регионах, синоптические прогнозы и реальные погодные условия», — сообщил парламентарий РИА Новости.

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Чернышов подчеркнул, что в зимние месяцы многие россияне жаловались на недостаточный обогрев, а весной — на невыносимую жару в квартирах. Это, по его мнению, говорит о необходимости гибкого и оперативного подхода к регулированию подачи тепла.

Он также отметил, что приоритетами работы коммунальных служб должны стать комфорт жителей и разумное расходование ресурсов. Отопление должно работать по ситуации, а не по календарю.

Напомним, в Рязани отопительный сезон завершился официально 22 апреля. Ранее жители города возмущались тем, что в квартирах очень жарко, по сути, людям приходится платить за тепло, когда на улице более 20 градусов.

Синоптики Евгений Тишковец в телеграм-канале написал, что включённое в жару отопление отрицательно сказывается на здоровье людей. Из-за включённого отопления температура воздуха в разогретых домах ночью не опускается до необходимой для полноценного отдыха.

— С точки зрения городской метеорологии как науки это очень вредно и небезопасно для тех москвичей, которые входят в группу риска, например, по сердечно-сосудистым заболеваниям, — пишет эксперт.