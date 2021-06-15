В ГИБДД обнародовали подробности страшного ДТП в центре Рязани

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Рязанская Госавтоинспекця обнародовала подробности ДТП, которое произошло в центре Рязани в ночь на 15 июня.

Всё случилось приблизительно в 00.34 недалеко от дома №18 по улице Ленина. 36-летний Москвич на «Мерседенс Бенз», по предварительной информации, поворачивая на перекрёстке налево, не убедился в безопасности манёвра. Мужчина не уступил дорогу, и его автомобиль столкнулся с «Хондой Аккорд». За рулём автомобиля находился рязанец.

В результате происшествия 23-летняя пассажирка «Хонды» от полученных травм скончалась при доставлении в медицинское учреждение. Травмы получили другая 23-летняя пассажирка «Хонды» и 42-летняя пассажирка «Мерседес Бенз», — говорится в сообщении.

Полицейские отметили: пострадавшим оказана медицинская помощь.