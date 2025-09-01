В ДТП с электросамокатами пострадали 8 человек за первое полугодие 2025 года

В первом полугодии 2025 года в Рязани произошло 7 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в результате которых 8 человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В прокуратуру поступают обращения граждан о наезде лиц, использующих самокаты, на пешеходов. В связи с чем прокуратура разработала проект нормативного правового акта об утверждении порядка расположения и использования СИМ на территории общего пользования, который предусматривает общие требования к специализированным операторам, предоставляющим гражданам в аренду СИМ, а также к местам их размещения. Разработан регламент эксплуатации парковок для СИМ, перечень зон, где эксплуатация СИМ запрещена или ограничена по скорости.

Порядок размещения и использования СИМ в Рязани утвержден постановлением администрации города от 29 августа 2025 и вступил в силу 1 сентября 2025.