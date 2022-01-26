В ДТП на улице Есенина в Рязани пострадала 10-летняя девочка

В результате ДТП на улице Есенина Рязани пострадала 10-летняя пассажирка, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

По предварительным данным, 26 января в 08.35 напротив дома № 108, 42-летний рязанец, выезжая с улицы Фрунзе на «Тойота Камри», на нерегулируемом перекрёстке не пропустил едущую по главной дороге в сторону улицы Спортивной «Ауди Q8», под управлением 51-летнего мужчины. От столкновения «Ауди Q8»отбросило в дерево на разделительной полосе.

Травмы получили водитель «Тойоты» и 10-летняя пассажирка «Ауди». Людям потребовалась помощь медиков.

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Госавтоинспекция проводит проверку.