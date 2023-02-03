Пятница, 3 февраля, 2023
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В деле «о благоустройстве Рязани» появились двое новых подозреваемых

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В пятницу, 3 февраля Железнодорожный суд Рязани избрал меру пресечения трём подозреваемым, проходящим по «делу Фурфурака». Об этом сообщает «Новая газета Рязань», ссылаясь на источник.

Первый подозреваемый — бывший советник экс-вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова Владимир Арцыбашев. Его отправили в СИЗО.

Также под стражу взят некто Евгений Алексеев. Чем он занимается, журналисты не уточнили. Про ещё одного фигуранта дела — Артура Сидорова — «Новая газета» пишет, что он не должностное лицо и никогда им не был. Следователь, сначала просивший заключить Сидорова под стражу, поменял решение. В итоге суд продлил срок задержания на 72 часа.

Начальника управления благоустройства Рязани Юрия Фурфурака суд вчера отпустил домой.

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