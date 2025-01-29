В декабре инфляция в Рязанской области составила 9,5%

Инфляция в Рязанской области в декабре увеличилась до 9,5%. На общий показатель влиял, в частности, рост цен на овощи и фрукты, бытовую технику и парикмахерские услуги. Причины эксперты Банка России описали в информационно-аналитическом материале.

Выросли затраты на производство и поставку ряда товаров и услуг. Поэтому, например, сильнее стали дорожать помидоры. В стоимость тепличной продукции российские аграрии закладывали свои издержки на оплату услуг ЖКХ и рост зарплаты сотрудников, а импортные поставки подорожали из-за ослабления рубля.

«Валютный курс повлиял и на закупку бытовой техники. Новые товары для продавцов, а также комплектующие и материалы для производителей стали обходиться дороже, при этом потребительский спрос на технику сохранялся, — рассказала заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова. — В итоге компании заложили свои траты в конечную стоимость, холодильники и стиральные машины были в декабре дороже, чем год назад».

Кроме этого, сократилось предложение отдельных продуктов, что также повлияло на общий рост цен. Так, урожай кофе в странах-производителях в прошлом году был значительно хуже, чем ранее. Зерна на мировом рынке стали дороже, что привело к росту цен на кофе и в России.

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В текущей ситуации высокая ключевая ставка, которую удерживает Банк России, увеличивает привлекательность сбережений, это снижает избыточный спрос. В результате рост цен будет замедляться. По прогнозу регулятора, годовая инфляция в целом по стране вернется к 4% в 2026 году.