В центре Рязани установили арт-объект «Хлебная площадь»

В Рязани около торговых рядов рядом с площадью Ленина появился новый арт-объект «Хлебная площадь». 19 декабря проинформировала о его установке городская администрация.

Место установки выбрали не случайно: до революции площадь Ленина называли Базарной или Хлебной. Здесь устраивали ярмарки, торговали зерном, кузнечными и гончарными изделиями. Авторами арт-объекта выступили Василий и Полина Горбуновы. Скульптуры выполнены из бронзы, изготовили их на Смоленском литейном заводе. Они представляют собой лавочников с товаром, также там изображены мешки с колосьями, воробьи и самый настоящий Екатерининский рубль. Рядом с арт-объектами разместили скамейки для отдыха и люк с надписью: «У нас в Рязани и пироги с глазами». Воплотить в жизнь задумку авторов помогали рязанские кузнецы – Александр Чуркин и Михаил Раткин.

Объект удалось установить в центре Рязани благодаря реализации мероприятий федерального гранта по внедрению туркода центра города нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».