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Пятница, 16 июля, 2021
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В Борковском затоне Рязани заметили странное грязевое пятно

7info
В Борковском затоне Рязани заметили странное грязевое пятно
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В Рязани рыбаки обнаружили странное грязевое пятно в Борковском затоне. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Поверхность пятна покрыта плотной маслянистой плёнкой цвета ржавчины, пахнет фекалиями. Оно проплыло в сторону Оки мимо технического логистического центра.

Грязная вода направляется в сторону дебаркадера, куда прибывают туристы, ниже по течению купаются люди.

Жители Рязани предположили, что пятно образовалось на стоянке старых судов. Их утилизируют, разрезают на металл. Сотрудники могли повредить ёмкость с канализационной жидкостью, нечистоты вытекли в водоем.

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