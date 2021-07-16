В Борковском затоне Рязани заметили странное грязевое пятно

- Advertisement -

В Рязани рыбаки обнаружили странное грязевое пятно в Борковском затоне. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Поверхность пятна покрыта плотной маслянистой плёнкой цвета ржавчины, пахнет фекалиями. Оно проплыло в сторону Оки мимо технического логистического центра.

Грязная вода направляется в сторону дебаркадера, куда прибывают туристы, ниже по течению купаются люди.

Жители Рязани предположили, что пятно образовалось на стоянке старых судов. Их утилизируют, разрезают на металл. Сотрудники могли повредить ёмкость с канализационной жидкостью, нечистоты вытекли в водоем.