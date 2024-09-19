В бюджет Рязанской области внесли существенные изменения. Губернатор рассказал подробно

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале подробно рассказал об изменениях в проекте бюджета на текущий год и плановый период 2025–2026 годов, принятых вчера на заседании правительства.

Благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета, собственным доходам региона, экономии и другим источникам финансирования, область продолжит развивать социальную сферу, экономику и инфраструктуру.

Основные изменения включают следующие инициативы:

400 млн рублей будет дополнительно направлено на выплаты и поддержку участников СВО и их семей.

будет дополнительно направлено на выплаты и поддержку участников СВО и их семей. 200 млн рублей пойдут на социальную поддержку ветеранов труда.

пойдут на социальную поддержку ветеранов труда. 90 млн рублей выделены на приобретение жилья для детей-сирот.

В области здравоохранения бюджет увеличивается на 588 млн рублей, которые будут направлены на лекарственное обеспечение льготных категорий и закупку оборудования для медицинских учреждений.

На благоустройство общественных и дворовых территорий дополнительно выделяется 114 млн рублей.

Планируется обновление общественного транспорта в Рязани: 175 млн рублей направят на покупку новых троллейбусов.

Также будет выделено 25 млн рублей на закупку коммунальной техники для муниципалитетов.

Поддержка сельхозпроизводителей усилится за счет дополнительных 113 млн рублей, для поддержки молодых аграриев предусмотрено 23 млн рублей.

Расходы на развитие инновационной научно-технической деятельности, повышение инвестиционной привлекательности региона, а также развитие внутреннего и въездного туризма увеличатся на 92 млн рублей.

Все эти инициативы, а также другие важные проекты включены в обновленный бюджетный план, который направлен на рассмотрение в Областную думу.