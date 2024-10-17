В бархатный сезон рязанцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток

Тёплая осень продлила бархатный сезон 2024 года и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес рязанцев к Дальнему Востоку. Туристический поток в дальневосточные регионы увеличился почти на 30%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.

Аномально тёплый сентябрь фактически подарил жителям Рязани дополнительный месяц лета. Жители нашей страны решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные туристические маршруты.

Популярность у рязанцев Дальнего Востока увеличилась на 30% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом в этом направлении стал Приморский край, который принял 24% отдыхающих. Помимо этого, значительное число жителей Рязани посетило Забайкальский край (15%) и Амурскую область (17%).

Самыми динамично растущими регионами год к году стал Камчатский край. В этот регион турпоток из Рязани увеличился на 49%. Путешественники стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре рязанцы потратили на 24% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, также на 10% вырос голосовой трафик.

Растёт популярность и южных регионов России. В сентябре количество путешественников из Рязани в этом направлении увеличилось на 39%. В списке предпочтений лидируют курорты Краснодарского края — в первый осенний месяц там отдохнуло 40% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения рязанских туристов стал Сочи. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.

Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным Корпорации Туризм.РФ особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.

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