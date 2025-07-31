В Агро-Пустыне под Рязанью и в Шацке горели жилые дома

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 6 пожаров. Из них: 1 случай возгорания мусора; 5 — техногенного характера.
Пострадавших в результате происшествий не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Подробности происшествий.
Спасский район, с. Павловка. 30 июля, 00:25.
Возгорание в хозяйственной постройке.
Площадь: 66 кв. м
Привлечено: 4 человека, 2 единицы техники
Шацкий район, с. Черная Слобода. 30 июля, 01:56
Пожар в жилом доме.
Повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и легковой автомобиль.
Площадь: 90 кв. м
Привлечено: 16 человек, 8 единиц техники, включая ДПК и инженерную технику.
Сасово. 30 июля, 13:05.
Пожар в гараже.
Площадь: 1,5 кв. м
Привлечено: 7 человек, 2 единицы техники
Рязанский район, с. Агро-Пустынь. 30 июля, 14:33
Пожар в жилом доме.
Площадь: 80 кв. м
Привлечено: 40 человек, 10 единиц техники, включая инженерную.
Скопин. 30 июля, 17:51
Пожар в хозяйственной постройке.
Площадь: 10 кв. м
Привлечено: 8 человек, 2 единицы техники.