В 2025 году в Рязанской области отремонтируют 11 участков дорог за 55 миллионов рублей

В 2025 году в Рязанской области начнет реализовываться комплексная программа «Окраины», рассчитанная до 2030 года. Приоритет программы – ремонт дорог. Об этом сообщает глава администрации Рязани Виталий Артемов.

В этом году планируется отремонтировать 11 участков дорог преимущественно в частном секторе. Участки для ремонта определяют активисты совместно с комитетами ТОС. На эти работы выделили 55 миллионов рублей.

18 января Виталий Артемов встретился с председателями ТОС Недостоево, Борок, Никуличей, Приокского. Они обсудили ход и контроль предстоящих работ. Подобные встречи уже запланированы во всех посёлках.

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По словам главы администрации, программа поможет решить вопросы с дорогами и освещением на окраинах города. Программу разрабатывали ТОС и депутаты городской Думы.