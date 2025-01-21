В 2025 году в Рязани стартует реализация программы благоустройства жилых окраин

В этом году стартует реализация комплексной программы благоустройства жилых окраин Рязани. Об этом на еженедельном заседании правительства сообщил глава администрации Виталий Артёмов, отвечая на вопрос губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Комплексная программа «Окраины» разработана впервые. Она долгосрочная и рассчитана до 2030 года. В этом году начнётся её реализация.

Виталий Артёмов подчеркнул, что разработка программы велась совместно с ТОС, депутатами городской Думы и администрацией.

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«Основной приоритет — ремонт дорог. В 2025 году запланировано отремонтировать 11 участков дорог частного сектора. В бюджет города на эти цели заложили 55 млн. рублей. Приоритетные участки ремонта определялись совместно с комитетами ТОС и активистами», — сказал он.

В минувшую субботу во время объезда проведены встречи с председателями ТОС Недостоево, Борок, Никуличей, Приокского, на которых обсудили ход и контроль предстоящих работ. Аналогичные выездные встречи запланированы во всех посёлках.

Глава администрации также отметил, что благодаря программе и системному подходу к работе вопросы с дорогами и освещением должны существенно улучшиться.