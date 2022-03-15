В 2022 году ЕГЭ по китайскому языку в Рязанской области сдаст один человек

В 2022 году в Рязанской области три участника ЕГЭ будут сдавать французский язык и один участник – китайский. Об этом в ходе пресс-конференции, посвящённой проведению государственной итоговой аттестации, рассказала министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина.

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Эти предметы относятся к тем, которые участники ЕГЭ выбирают реже всего. Также в этом списке испанский язык, но в этом году, в отличие от прошлых лет, не оказалось желающих сдать экзамен по этому предмету.

В целом ЕГЭ, по словам Щетинкиной, в этом году в России сдаётся по 14 предметам. В Рязанской области – по 11 предметам.

Самые «выбираемые» экзамены – русский язык, профильная математика, обществознание, физика.

— Это традиционные предметы, которые востребованы, прежде всего, в вузах Рязанской области, — пояснила Щетинкина.

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Также популярным стал экзамен по базовой математике.

Также, по данным 7info, прибывшие из Донбасса учащиеся сдадут итоговые экзамены вместе с рязанскими школьниками.