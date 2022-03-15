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Вторник, 15 марта, 2022

Прибывшие из Донбасса учащиеся сдадут итоговые экзамены вместе с рязанскими школьниками

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Прибывшие из Донбасса учащиеся сдадут итоговые экзамены вместе с рязанскими школьниками

7info7

В 2022 году прибывшие из Донбасса учащиеся пройдут государственную итоговую аттестацию вместе с рязанскими школьниками. Об этом сообщила 15 февраля глава регионального Минобра Ольга Щетинкина.

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По словам министра образования, условия, на которых прибывшие в Рязанскую область учащиеся ДНР и ЛНР будут сдавать ЕГЭ и ГИА, пока не определены.

Отметим, что в этом году в Рязанской области экзамены будут сдавать около 10 тысяч девятиклассников и более 4 тысяч одиннадцатиклассников. Сдавать ЕГЭ также будут выпускники прошлых лет и студенты ссузов.

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