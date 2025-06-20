Губернатор Рязанской области рассказал о перспективах сотрудничества с ГК «ЭкоНива»

Губернатор Павел Малков подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром, направленное на расширение взаимодействия в вопросах развития АПК Рязанской области, дальнейшего инвестирования в экономику региона, а также на укрепление позиций этого крупнейшего молочного холдинга России в регионе. Работа направлена на выполнение задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Инфраструктура для жизни».

Сотрудничество между Рязанской областью и ГК «ЭкоНива» активно развивается на протяжении семи лет. Дополнительное соглашение подтверждает намерения сторон совместно продолжать развитие сферы АПК, уточняет условия реализации инвестиционных проектов, которые начаты и планируются на территории региона.

Губернатор Павел Малков отметил: «Подписали соглашение с группой компаний «ЭкоНива». Обсудили с президентом компании Штефаном Дюрром дальнейшее сотрудничество. Планируем развивать молочное производство и увеличивать посевные площади на территории Пителинского и Сасовского округов, Шацкого, Чучковского, Сараевского и Александро-Невского районов. Группа компаний также участвует в программе «Комплексное развитие сельских территорий», чтобы создать жилье для сотрудников. «ЭкоНива» – один из крупнейших агрохолдингов страны, который серьезно представлен в Рязанской области. Вместе развиваем сельское хозяйство региона как единую систему и создаем комфортные условия для работников АПК».

Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр подчеркнул: «ЭкоНива» намерена продолжать развиваться в Рязанской области, так как регион является одним из ключевых для группы. За время нашей работы здесь уже немало сделано, и мы видим перспективы дальнейшего развития на этой земле. Благодарим руководство Рязанской области и лично Губернатора Павла Викторовича Малкова за оказываемую поддержку и содействие в создании комфортных условий для работы на территории региона».

Рязанское подразделение входит в состав ГК «ЭкоНива» с 2017 года. В регионе холдинг представлен компанией «Ока Молоко». Предприятие специализируется на молочном животноводстве и производстве сырого молока, растениеводстве и семеноводстве. В его состав входят четыре современных животноводческих комплекса с технологией беспривязного содержания. Среднее поголовье крупного рогатого скота составляет 27800 голов, из них 13000 – фуражные коровы. Ежедневно в регионе хозяйства «ЭкоНивы» производят порядка 450 т сырого молока. Также под управлением группы компаний 101500 га сельхозугодий в семи районах Рязанской области: Чучковском, Шацком, Сараевском, Александро-Невском, Ухоловском районах, Пителинском и Сасовском округах. Компания выращивает товарные культуры, включая пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, гречиху, горох, чечевицу, масличный лен, подсолнечник и сою; а также кормовые – кукурузу, люцерну и однолетние травы. В 2025 году под урожай в Рязанской области выделено более 94000 гектаров. В компании трудятся 1550 человек.