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Экономика и бизнес

Управляющая компания в Рязани оштрафована на 130 тысяч рублей

Анастасия Мериакри

Управляющая компания ООО «УК Центр» оштрафована на 130 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Штраф выписан из-за ненадлежащего состояния подвала многоквартирного дома по улице Либкнехта в Рязани.

По итогам рассмотрения обращения жителей дома Государственная жилищная инспекция региона выявила факты подтопления подвала, повреждения окрасочного и штукатурных слоев стен и приняла решение об административном наказании управляющей организации.

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