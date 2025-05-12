Управляющая компания в Рязани оштрафована на 130 тысяч рублей

Управляющая компания ООО «УК Центр» оштрафована на 130 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».
Штраф выписан из-за ненадлежащего состояния подвала многоквартирного дома по улице Либкнехта в Рязани.
По итогам рассмотрения обращения жителей дома Государственная жилищная инспекция региона выявила факты подтопления подвала, повреждения окрасочного и штукатурных слоев стен и приняла решение об административном наказании управляющей организации.
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