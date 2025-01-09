Умер ресторатор Кирилл Гусев, создатель известных ресторанных проектов

Стало известно о смерти Кирилла Гусева, известного российского ресторатора и совладельца компании «Ресторанный синдикат». Об этом написала в телеграм-канале ресторанный обозреватель Мария Лобанова.

Среди его самых известных проектов — легендарные рестораны «Обломов» и Bistrot, а также Fish, Nabi, «Золотой» и «Павильон» на Патриарших.

По словам Лобановой, ресторан «Павильон», открытый Кириллом, был признан одним из самых модных мест Москвы в 2000-х. В ресторане «Золотой» свою карьеру начал шеф-повар Дмитрий Зотов, ставший звездой российской гастрономии. В 2012 году Гусев был удостоен звания «Ресторатор года» по версии журнала GQ.

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Кирилл Гусев запомнился многим как яркий, харизматичный и щедрый человек. Друзья и коллеги говорят, что он был душой компании и настоящим профессионалом.

По предварительной информации, причиной смерти стало заболевание сердца. Близкие рассказывают, что Кирилл чувствовал себя плохо, но не хотел обращаться в больницу. Он ушёл из жизни утром в одной из московских клиник.