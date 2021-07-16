Уголовное дело завели из-за смертельного ДТП в Скопинском районе, где погиб 10-летний мальчик

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В четверг, 15 июля, в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. В результате погиб 10-летний мальчик. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Расследование дела взяла на контроль скопинская межрайонная прокуратура. Установлено, что 58-летний водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом превысил скорость и врезался в «Шевроле Нива», которым управлял 54-летний местный житель. Затем легковушку отбросило на «Ниссан Тиида» под управлением 33-летнего жителя Подмосковья.

В ДТП погибли два человека, в том числе один ребенок. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Водителя грузовика задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.