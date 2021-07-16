Ребёнок погиб в ДТП в Рязанской области

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В результате ДТП на 261-м километре автодороги Р22 «Каспий» в Рязанской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 15 июля, в 16.10. 58-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя фурой «Вольво» с полуприцепом, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 54-летнего жителя Скопинского района. После этого «Нива» врезалась в «Ниссан Тиида» под управлением 33-летнего жителя Домодедово.

В ДТП погибли 10-летний ребёнок и 50-летняя женщина, пассажиры «Шевроле». В больницу попали 52-летний водитель и 9-летний пассажир «Шевроле Нива»; водитель и пассажиры «Ниссан» в возрасте 14 и 26 лет. Также пострадал неустановленный пассажир «Ниссана».

Следователи возбудили уголовное дело, водителя грузовика задержали.