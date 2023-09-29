Пятница, 29 сентября, 2023
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УФСБ сообщило об итогах учений на Истьинской газокомпрессорной станции

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УФСБ Рязанской области сообщило об успешно проведенных на территории Истьинской газокомпрессорной станции учениях.

Целью учений была отработка взаимодействия силовых структур и органов власти при проведении контртеррористической операции.

По сценарию на территорию Истьинской газокомпрессорной станции проникла группа вооруженных людей и взяла в заложники работников предприятия. В ходе переговоров «террористы» выдвинули невыполнимые условия, угрожая убийством людей. В ходе боевого мероприятия преступники были нейтрализованы, а заложники освобождены.

Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций.

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