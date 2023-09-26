ФСБ предупредило рязанцев о масштабных учениях

Учения пройдут в Рязани и Старожиловском районе 27 сентября с 9:00 до 17:00.

Объектом проведения учений станет Истьинская газокомпрессорная станция и прилегающие территории. Будут задействованы сотрудники силовых структур, вооруженные табельным оружием с холостыми боеприпасами, специальная военная техника и БПЛА.

Передвижение граждан и транспорта в районе проведения учений будет ограничено. На месте будут работать сотрудники ГИБДД.

Жителей региона просят сохранять спокойствие, сообщает «Ya62» со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ.