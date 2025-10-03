УФАС выявило нарушения в деятельности администрации Касимовского округа 

Арбитражный суд Рязанской области признал решение Рязанского УФАС законным и обоснованным. Администрации Касимовского муниципального округа отказано в удовлетворении заявления, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках выполнения муниципальной программы «Формирование городской среды муниципального образования — городской округ город Касимов Рязанской области» в 2023 году администрацией Касимовского округа заключены муниципальные контракты на поставку товаров для обустройства туристско-информационного центра, ярмарочных павильонов, новогодних арт-объектов и на поставку навигационных стел. Общая сумма заключенных муниципальных контрактов превысила 7,5 млн. рублей, при этом необходимые конкурсные процедуры администрацией не проводились.

Рассмотрев материалы дела, комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о том, что действия администрации муниципального образования и третьих лиц, осуществляющих поставки товаров и услуг свидетельствуют о заключении соглашения, запрещенного пунктом 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции.

Не согласившись с решением антимонопольного органа, администрация Касимовского муниципального округа в Арбитражный суд с заявлением о признании решение комиссии Рязанского УФАС России недействительным.

Арбитражный суд Рязанской области поддержал позицию антимонопольного органа, признав решение законным и обоснованным .

Это решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.