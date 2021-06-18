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Пятница, 18 июня, 2021
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Учёные назвали одну из причин развития рака груди

7info7
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Испанские учёные провели исследование продуктов, которые негативно влияют на развитие рака молочной железы у женщин.

В течение 14 лет были обследованы 318 тысяч представительниц слабого пола.  Риск развития рака повышался, при употреблении в пищу жаренного жирного мяса, сладких кондитерских изделий.

Кроме того, на этот показатель влияет алкоголь,  избыточная масса тела и недостаточная физическая активность.

Учёные связывают такую зависимость с тем, что употребление жирных продуктов и алкоголя способствует возникновению в организме женщин воспалительных процессов. Иммунитет оказывает сопротивление. Но если усугублять спиртным и жирным, то  иммунная система не будет успевать давать адекватный ответ.

Эту зависимость объяснила автор исследования Карлота Кастро-Эспин, — пишет ФорПост.

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