Ученые в замешательстве: магнитная буря оказалась сильнее, чем ожидалось

Земля переживает мощную магнитную бурю, сила которой оказалась гораздо выше, чем предполагалось. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитная обстановка на планете достигла уровня, близкого к G3.

Это событие произошло из-за того, что планета вошла в зону действия крупной корональной дыры. Несмотря на то, что явление прогнозировалось заранее, его интенсивность стала неожиданностью. Все мировые агентства прогнозировали максимум уровня G1, а такой силы бури не наблюдалось уже более трех месяцев — с начала июня.

Предполагается, что ухудшение геомагнитной обстановки продлится не менее 4–6 суток. Полное восстановление нормальной ситуации ожидается не раньше четверга или пятницы.

Важно понимать, что магнитные бури не будут непрерывными. Воздействие корональных дыр, как правило, состоит из серии отдельных всплесков, которые длятся по несколько часов. Между ними возможна временная нормализация ситуации. Точного прогноза нет, поскольку событие вышло за рамки ожиданий, но ученые предполагают, что текущий всплеск закончится в ближайшие 6-9 часов.

Отметим, что во время магнитных бурь у метеочувствительных людей ухудшается самочувствие. Некоторые жители Рязани и области уже сообщили в соцсетях о проблемах со здоровьем.