Общество

Участники проекта «ГЕРОИ62» проголосовали на выборах депутатов Рязанской областной думы

Анастасия Мериакри
Screenshot

Участники кадрового проекта «ГЕРОИ62» проголосовали на выборах депутатов Рязанской областной думы 8 созыва. Свой гражданский долг исполнили участники первого и второго потоков программы.

Некоторые участники программы посетили участок по месту жительства самостоятельно. Большинство же отправились на голосование вместе — на УИК, расположенный в посёлке Солотча.

Программа «ГЕРОИ62» – это региональная кадровая инициатива, помогающая ветеранам и участникам СВО получить управленческие навыки для работы в государственных структурах. Проект способствует социальной и профессиональной интеграции военнослужащих после завершения службы.

Сегодня — последний день голосования на выборах в Рязанскую областную Думу 8 созыва. В некоторых муниципалитетах проходят ещё и свои избирательные кампании.

Жители активно идут на участки: атмосфера доброжелательная и позитивная. Многие приходят с семьями, старшее поколение — ветераны войны, долгожители села, почётные граждане — подают пример молодым. А избиратели, голосующие впервые, получают памятные подарки за активную гражданскую позицию.

Избирательные участки будут работать до 20:00, затем начнётся подсчёт голосов.

Здоровье

Витамин С не спасет от простуды осенью — терапевт Каневская

Употребление ударной дозы витамина С, цинка или поливитаминов без необходимости могут навредить.
Общество

Солнечное гало сфотографировали в Рязанской области 14 сентября

Солнечное гало — вид оптического преломление солнечных лучей на кристалликах льда, при появлении которого вокруг солнца образуется световой круг.
Происшествия

СК проводит проверку о факту гибели 68-летнего грибника в Рязанской области

Напомним, Сергей Васильев вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся. Волонтеры сообщили, что спустя 4 дня поисков его нашли мертвым.
Власть и политика

Явка на выборах в Рязанской области на 15:00 14 сентября – 40%

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу.
Происшествия

В ГАИ сообщили подробности ДТП, в котором пострадал ребенок на электросамокате

Неустановленный водитель, управляя мотоциклом, совершил столкновение с электросамокатом под управлением 11-летнего ребенка.
Погода

Рязань ждет смена климатических сезонов: на следующей неделе придет осенняя погода

Будни будут постепенно готовить жителей области к мягкой смене климатических сезонов.
Происшествия

Нашли тело пропавшего в лесу 68-летнего Сергея Васильева

Он вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся.
