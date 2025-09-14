Участники проекта «ГЕРОИ62» проголосовали на выборах депутатов Рязанской областной думы

Участники кадрового проекта «ГЕРОИ62» проголосовали на выборах депутатов Рязанской областной думы 8 созыва. Свой гражданский долг исполнили участники первого и второго потоков программы.

Некоторые участники программы посетили участок по месту жительства самостоятельно. Большинство же отправились на голосование вместе — на УИК, расположенный в посёлке Солотча.

Программа «ГЕРОИ62» – это региональная кадровая инициатива, помогающая ветеранам и участникам СВО получить управленческие навыки для работы в государственных структурах. Проект способствует социальной и профессиональной интеграции военнослужащих после завершения службы.

Сегодня — последний день голосования на выборах в Рязанскую областную Думу 8 созыва. В некоторых муниципалитетах проходят ещё и свои избирательные кампании.

Жители активно идут на участки: атмосфера доброжелательная и позитивная. Многие приходят с семьями, старшее поколение — ветераны войны, долгожители села, почётные граждане — подают пример молодым. А избиратели, голосующие впервые, получают памятные подарки за активную гражданскую позицию.

Избирательные участки будут работать до 20:00, затем начнётся подсчёт голосов.