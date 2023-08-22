Участница «Пацанок» о смерти Михайловой: отчасти каждая из нас виновата

Участница шоу «Пацанки» Кристина Захарова считает, что в гибели Юлии Захаровой есть вина других девушек. Слова блондинки публикует Starhit.
Захарова призывает коллег нормально проводить Юлию и просит у неё прощения.
Кира Медведева вспоминает, что Михайлова регулярно рисковала, чтобы подтвердить своё прозвище «Человек-паук». Вместе девушки часто ходили на крышу. Медведева считает, что произошёл несчастный случай.
Юлия Михайлова погибла при падении с высоты 22-го этажа. ЧП случилось поздно вечером 19 августа в доме № 18 по улице Чкалова в Рязани.
Обстоятельства смерти девушки устанавливают правоохранители. Ранее появилось видео, снятое за полтора часа до гибели участницы шоу «Пацанки».