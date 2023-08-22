Вторник, 22 августа, 2023
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Участница «Пацанок» о смерти Михайловой: отчасти каждая из нас виновата

7info
Фото: vk.com/show_pacanki

Участница шоу «Пацанки» Кристина Захарова считает, что в гибели Юлии Захаровой есть вина других девушек. Слова блондинки публикует Starhit.

— Сейчас только понимаю, что мы все должны были держать связь с Юлией. Считаю, отчасти каждая из нас виновата. Чему нас учили в «Пацанках»? Взаимопомощи, сочувствию, пониманию. Мы должны были помочь Юле справиться с этим, мы же знали, какой хейт на нее идет, — цитирует девушку издание.

Захарова призывает коллег нормально проводить Юлию и просит у неё прощения.

Кира Медведева вспоминает, что Михайлова регулярно рисковала, чтобы подтвердить своё прозвище «Человек-паук». Вместе девушки часто ходили на крышу. Медведева считает, что произошёл несчастный случай.

Юлия Михайлова погибла при падении с высоты 22-го этажа. ЧП случилось поздно вечером 19 августа в доме № 18 по улице Чкалова в Рязани.

Обстоятельства смерти девушки устанавливают правоохранители. Ранее появилось видео, снятое за полтора часа до гибели участницы шоу «Пацанки».

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