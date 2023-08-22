Участница «Пацанок» о смерти Михайловой: отчасти каждая из нас виновата

— Сейчас только понимаю, что мы все должны были держать связь с Юлией. Считаю, отчасти каждая из нас виновата. Чему нас учили в «Пацанках»? Взаимопомощи, сочувствию, пониманию. Мы должны были помочь Юле справиться с этим, мы же знали, какой хейт на нее идет, — цитирует девушку издание.