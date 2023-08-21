Понедельник, 21 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Опубликовано видео Юлии Михайловой за полтора часа до смерти в Рязани

7info

Телеграм-канал «Пацанки 8. Сливы» опубликовал видео, снятое за полтора часа до гибели в Рязани Юлии Михайловой.

По словам автора сообщения, девушка шла на встречу со знакомой, которой рассказала о разбитом сердце. На видео Михайлова попала с бутылкой, сообщается, что она была пьяна.

Знакомая Юлии считает, что алкоголя было много, «она просто морально не вывезла».

25-летняя участница 7-го сезона шоу «Пацанки» погибла 19 августа. Поздно вечером девушка упала с 22-го этажа жилого дома №18 по улице Чкалова в Рязани. 

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка на спортивной площадке

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка на спортивной площадке, сообщает пресс-служба ведомства.

Погибшие в коллекторе Москвы диггеры могли спастись

Восемь человек, которые пропали во время экскурсии по подземным коммуникациям Москвы, могли спастись, приводит РИА Новости слова диггера Даниила Давыдова. По последним данным, спасатели обнаружили пять тел. Трагедия произошла накануне во время ливня, который затопил коллектор. Как отметил собеседник агентства, там было сильное заполнение дождевой водой, высокая скорость потока....

Популярный российский астролог назвала два знака, кого не пощадит оппозиция Марс-Нептун

Представителям этих знаков нужно быть начеку.

В Свердловской области детей нашли в квартире с мертвыми родителями

В Асбесте в квартире на улице Ленина нашли троих детей рядом с мертвыми родителями, пишет E1.RU. Погибшими оказался ранее судимые мужчина и женщина. Полицейские обнаружили трупы на кухне. Как отметил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, накануне трагедии в гостях у семьи были родственники. По их словам, супруги...

В Междуреченске жена за рулем сломала пополам разозлившего ее мужа

Полиция задержала жительницу Междуреченска, которая устроила аварию с участием мужа. Кадры с места событий появились в распоряжении телеграм-канала SHOT. Накануне случившегося пара сильно поругалась. После ссоры женщина решила уехать из дома, но супруг пытался остановить автомобиль и залез на капот. Тогда злоумышленница выжала газ в пол и врезалась в иномарку....

В Рязани завершился региональный хоккейный турнир памяти Эдуарда Султанаева

В субботу, 19 августа, в ЛДС «Десант» состоялось закрытие регионального хоккейного турнира памяти Эдуарда Султанаева.

В 2023 году в Рязанской области было введено 448,5 тысяч квадратных метров жилья

По данным Росстата, за семь месяцев 2023 года в Рязанской области было введено 448,5 тысяч квадратных метров жилья.

На Южной окружной Рязани попал в аварию 39-летний мотоциклист

У мужчины диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, раны локтей, колен, множественные ушибы.

Москвичка умерла в разгар бурного секса с незнакомцем под деревом

Жительница Москвы в разгар полового акта с малознакомым мужчиной, пишет телеграм-канал SHOT. Инцидент произошел днем в сквере возле метро «Тушинская». По предварительной версии, женщина познакомилась с любовником за несколько часов до трагедии. Ухажер угостил даму алкоголем, после чего предложил интим под деревом. В разгар секса она перестала подавать признаки...

Доброволец из Рязанской области Георгий Бурджалиани погиб в зоне СВО

В военкомат мужчина пошёл добровольцем после начала частичной мобилизации, был водителем. Погиб воин 31 октября 2022 года.

В Орле пообещали наказать «убийц деревьев» на улице Горького

В администрации Орла пообещали наказать рабочих, которые закатали в асфальт деревья на улице Горького, пишет «Орелтаймс». Инцидент произошел неподалеку от кафе «Очарованный странник». «Это просто ужас! Как можно было здоровые деревья похоронить в асфальте?!», – возмутилась местная жительница. Чиновники назвали ситуацию вопиющей. По данному факту проводится проверка.

В Рязанской области выбрали нового председателя Совета муниципальных образований

21 августа на Съезде был избран новый председатель Совета муниципальных образований Рязанской области.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации