Опубликовано видео Юлии Михайловой за полтора часа до смерти в Рязани

Телеграм-канал «Пацанки 8. Сливы» опубликовал видео, снятое за полтора часа до гибели в Рязани Юлии Михайловой.

По словам автора сообщения, девушка шла на встречу со знакомой, которой рассказала о разбитом сердце. На видео Михайлова попала с бутылкой, сообщается, что она была пьяна.

Знакомая Юлии считает, что алкоголя было много, «она просто морально не вывезла».

25-летняя участница 7-го сезона шоу «Пацанки» погибла 19 августа. Поздно вечером девушка упала с 22-го этажа жилого дома №18 по улице Чкалова в Рязани.