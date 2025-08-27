Уборочная кампания продолжается в Рязанской области, названы районы лидеры 

Пока в Рязанской области продолжается большая уборочная кампания, аграрии уже могут похвастаться впечатляющими результатами. По поручению губернатора Павла Малкова эта работа находится на постоянном контроле, аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день урожай зерновых уже собран с 56% полей. За это время намолотили 1 миллион 775 тысяч тонн зерна, средняя урожайность по региону достигла отметки в 46,5 центнера с гектара.

Больше всего зерна собрали в Сараевском, Александро-Невском и Милославском районах — 184, 147 и 129 тысяч тонн соответственно. Не отстают от них Михайловский округ (123 тыс. т), Скопинский (122 тыс. т) и Старожиловский (114 тыс. т) районы, а также Ряжский округ (102 тыс. т).

При этом самая высокая урожайность оказалась у аграриев Александро-Невского района — 57,5 центнера с гектара. На втором месте Ряжский округ с показателем в 55 центнеров, замыкает тройку лидеров Сапожковский район, где с гектара получают 54,8 центнера зерна.

Активно идёт и уборка масличных культур. К этому моменту уже обработано 18% площадей, засеянных рапсом, получено 36 тысяч тонн маслосемян.

Если погода не подведёт, в Рязанской области рассчитывают собрать более 3 миллионов тонн зерновых и свыше 500 тысяч тонн масличных культур.