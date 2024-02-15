Четверг, 15 февраля, 2024
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Убившего жену Логунова через суд лишают родительских прав

7info
Фото: Следком РФ
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Александра Логунова через суд хотят лишить родительских прав. Иск рассмотрит Железнодорожный суд Рязани.

Первое заседание по иску назначено на 15 марта, информация об участниках дела на сайте суда скрыта.

Напомним, Александр Логунов признан виновным в убийстве своей жены Елены Логуновой. О преступлении узнала практически вся Россия после выхода передач на ТВ. В том числе о деле пропавшей рязанки рассказывал Андрей Малахов.

Логунов получил в общей сложности 11 лет колонии строго режима.

У пары остались двое детей. За внучек борются родители Елены и Александра.

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