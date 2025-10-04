Убиты вдова и сын известного якутского политика Саввы Михайлова — BAZA

В Якутске произошло двойное убийство: в своей квартире были найдены тела вдовы и сына известного якутского общественника и политика Саввы Михайлова. По предварительной информации, к преступлению может быть причастна несовершеннолетняя дочь погибших.

Как сообщает телеграм-канал Baza, тела 40-летней Валерии и её 11-летнего сына были обнаружены накануне в квартире в 202-м микрорайоне Якутска. Погибшие являются семьей Саввы Михайлова — бывшего заместителя председателя Госкомитета Якутии по занятости населения и бойца СВО, который скончался в госпитале в 2023 году.

По данным «Базы», к убийству причастна 16-летняя дочь Саввы и Валерии.

Следователи продолжают работать с ней. С места преступления были изъяты вероятные орудия преступления: молоток и нож. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В региональном Следкоме сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве женщины и ребенка

— Лицо, причастное к произошедшему, установлено, с ним работают следователи, — говорится в сообщении ведомства.